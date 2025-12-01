Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, başarılı çalışmalarına ve eğitimlerine devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Deniz, göl, gölet, nehir gibi alanlarda çalışmaları yürüten ekipler, doğal afet ve su baskınlarında da görevlerini kesintisiz sürdürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi çağrılarında görev başında olan profesyonel kurtarma ekipleri ise kara üzerinde dere yatakları, su kuyuları gibi alanlarda kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Su altı ve su üstü görevlerini yerine getiren ekipte, 1 bot kaptanı, 1 halat kontrolörü, 1 güvenlik dalgıcı ve 3 arama kurtarma dalgıcı görev yapıyor.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA GÖREV ALMAYA HER DAİM HAZIRIZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya, 321 kilometrelik sahil şeridinde görev aldıklarını belirterek, 'Bu sahil şeridi boyunca ve belediyemizin mücavir alan sınırı içerisi dahil su altı ve su üstü ile alakalı tüm itfaiye olaylarına müdahale etmekteyiz. 112 Acil Çağrı Merkezi ya da Valilik tarafından talep gelmesi halinde Türkiye'nin dört bir yanında görev almaya her daim hazırız' dedi.