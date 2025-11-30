Japonya'ya yaptığı gıda ihracatımızın yüzde 35'ine imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, Türk mutfağının Japonya'da Otsuma Women's Üniversitesi'nde ders müfredatına girmesi için ilk adımı attı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin Michelin yıldızlı restoranı TERUAR'ın kurucusu ve şefi Osman Serdaroğlu, Otsuma Women's Üniversitesi'nde düzenlenen üç seansta öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Serdaroğlu, Türk mutfağının zenginliğini yansıtan menüler hazırladı; Türk orkinosu, zeytinyağı, kuru meyve, baharat, bulgur ve nar ekşisi gibi öne çıkan ürünler öğrencilerle buluştu. Ayrıca, bakır cezve ve çaydanlıkla yapılan Türk çayı ve kahvesi seremonisi de etkinliğe renk kattı.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Üniversite iş birliği sayesinde, Türk mutfağının Otsuma Women's Üniversitesi ders programına girmesi için görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Japonya'ya yapılan gıda ihracatının son 5 yılda yüzde 75 artışla 209 milyon dolardan 367 milyon dolara çıktığını belirterek, bu iş birliğiyle ihracatın orta vadede 1 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin çeşitli temsilcileri de Japonya'daki potansiyele dikkat çekti.

Mehmet Ali Işık, ABD'de başarıyla yürütülen 'Turkish Tastes' projesinin Japonya'ya taşınacağını ve özellikle hazır, işlenmiş sebzelere talebin artacağını ifade ederken, Bedri Girit, su ürünleri ihracatında Japonya pazarının önemini vurguladı ve Türk orkinosunun suşi yapımında kullanıldığını aktardı. Muhammet Öztürk ise, Japonların Türk makarnasına yoğun ilgi gösterdiğini ve 2024 yılında Japonya'ya yapılan makarna ihracatının 72 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Ali Fuat Gürle, Türk baharatlarının Japon mutfağındaki temsilini güçlendireceklerini belirterek, programın yaklaşık 80 öğrenciye Türk mutfağını hem teorik hem uygulamalı olarak tanıtma fırsatı sunduğunu aktardı.

Etkinlik boyunca öğrenciler ve akademisyenler, Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki güçlü konumunu deneyimleme fırsatı buldu.

Katılımcılar, 'Türkiye'yi ziyaret ederek yemeklerini yerinde tatmak istiyoruz' şeklinde olumlu geri bildirimlerde bulundu.