Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli bireyler için 'Afet ve Acil Durum Eğitim Programı' başlattı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel eğitim okullarındaki öğrencilerin afet bilinci kazanması için 'Afet ve Acil Durum Eğitim Programı' gerçekleştirdi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği program okulların ardından Konya genelindeki özel gereksinimli bireyler için de düzenlenecek.

Konya merkez ve ilçelerinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin afetlere karşı bilgi, farkındalık ve hazırbulunuşluk düzeylerini artırmayı amaçlayan programlarla; engel türüne özel ihtiyaçları gözeten, erişilebilir iletişim yöntemleriyle desteklenen, uygulamalı bir eğitim modeli oluşturmak hedeflendi.

İlk olarak Milli Eğitim'e bağlı özel eğitim okullarında başlayan programlarda özel gereksinimli öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleriyle birlikte yangın tatbikatına katılarak eğitimi tamamladı.

Eğitimlere katılan öğrencilere 'Afet ve Acil Durum Eğitim Sertifikası' takdim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, okul dışında bulunan engelli vatandaşlar için ise; erişilebilir özelliklere sahip eğitim binalarında eğitim çalışması düzenleyecek.

Eğitimlerle, engelli bireylerin afetlere karşı doğru davranış becerileri kazanması, ailelerin bilinçlenmesi ve Konya genelinde kapsayıcı, sürdürülebilir bir afet hazırlık modelinin oluşması hedefleniyor.

