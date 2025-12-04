İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlı İzmir Akdeniz Akademisi bünyesindeki Akdeniz Dilleri Merkezi'nin, Ankara Üniversitesi TÖMER iş birliğiyle yürüttüğü yabancı dil programlarının sertifika töreni, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Akdeniz Akademisi bünyesindeki Akdeniz Dilleri Merkezi'nde sertifika heyecanı yaşandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) İzmir Şube Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem Onar, merkezin bilimsel altyapısını ve dil eğitiminde yakalanan başarıyı vurguladı. Ardından kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci Başkan Mehmet Atilla Baysak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarının önemine değinerek, merkezin kente kattığı değeri ifade etti.

KURSİYERLERDEN BEŞ DİLDE KONUŞMA

Törenin en ilgi çekici bölümü, beş farklı branştan toplam altı kursiyerin; İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve Arapça yaptıkları kısa konuşmalar oldu.

Kursiyerler, eğitim süreçlerinden kesitler paylaşarak dil öğrenmenin kendilerine kazandırdığı özgüveni anlattı ve yeni fırsatlara ilişkin görüşlerini paylaştı. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci Başkan Vekili Mehmet Atilla Baysak, İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü Zeynep Özen Barkod ve TÖMER İzmir Şube Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem Onar, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Program, fuaye alanında düzenlenen kokteyl ve müzik dinletisi ile sona erdi.

BİN 65 KİŞİ SERTİFİKA ALDI

Akdeniz Dilleri Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşam boyu öğrenmeye, kültürlerarası etkileşime ve kentte çok dilliliğin güçlendirilmesine yönelik önemli projelerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi, farklı diller üzerinden yeni iletişim kanalları açmayı ve İzmir'in Akdeniz'e özgü çok kültürlü kimliğini desteklemeyi amaçlayan Akdeniz Dilleri Merkezi, 2020 yılından bu yana, yüz yüze ve çevrimiçi ortamda sunulan İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve Arapça kurslarında toplam 6 bin 190 kursiyere ulaştı.

Kursları başarıyla tamamlayan bin 65 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.