Selçuklu Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' yarışmasında öğrenciler bugüne kadar 65 bin kilogram geri dönüştürülebilir atık topladı.

KONYA (İGFA) - Çevreci projeleriyle dikkat çeken Selçuklu Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi tarafından 'Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor' sloganıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Mayıs ayına kadar devam edecek yarışmada öğrenciler, belirlenen atık getirme günlerinde okullarında topladıkları geri dönüştürülebilir atıkları belediye yetkililerine teslim ediyor. 15 Ekim'de başlayan yarışma kapsamında bugüne kadar 52 okuldan toplam 65 bin kilogram atık toplandı.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya anaokulu, ilkokul ve ortaokullar olmak üzere üç kategoride katılım sağlanıyor. Okullar, 15 Mayıs 2026 tarihine kadar hem toplamda hem de öğrenci başına en fazla atık toplayarak dereceye girmek için mücadele ediyor.

Yarışma sonunda dereceye giren okullar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek programda ödüllendirilecek. Kategorilere göre birinci olan ilk üç sınıfa piknik, ikinci olan ilk üç sınıfa resim seti, üçüncü olan ilk üç sınıfa ise matara hediye edilecek.

Bu arada Selçuklu Belediyesi, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. Eğitim öğretim yılının başından bu yana düzenlenen 53 'Sıfır Atık' eğitiminden 4 bin 362 öğrenci faydalanırken, okullarda oluşturulan sıfır atık timleri aldıkları eğitimlerle arkadaşlarına rehberlik ediyor.