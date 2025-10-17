Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme hedefi doğrultusunda tarıma yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerle, hem üreticilerin ürünlerine ekonomik değer kazandırılıyor hem de atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılıyor. Bu kapsamda özellikle tropikal meyve üretimine verilen desteklerle, kent tarımına farklı bir soluk getiriliyor.

Avokado başta olmak üzere birçok tropikal meyve türünde üretimin artmasıyla, Mersin çiftçisinin gelir kaynakları da artıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından bu yana dağıttığı toplam 22 bin 377 avokado fidanı ile kent genelindeki 294 mahallede 1.160 üreticiye ulaştı. Bu çalışmalar sayesinde; kullanılmayan tarım arazileri, katma değeri yüksek tropikal meyve üretimiyle yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Özellikle tropikal iklim koşulları nedeniyle bu tür ürünlerden yüksek verim ve kazanç sağlanan Anamur ilçesi, tropikal meyve üretiminde örnek bir bölge haline geldi. Büyükşehir tarafından sadece Anamur'da bugüne kadar 592 üreticiye toplam 11 bin 219 avokado fidanı ulaştırıldı. Dağıtımı yapılan fidanlar, uygun anaç ve tozlayıcı türlerle seçilerek, uzun vadeli ve verimli üretim hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tarımsal desteklerle birlikte, hem üretim hacmi hem de çiftçinin refahı artarken, Mersin tarımında sürdürülebilir kalkınmanın temelleri güçleniyor.