Manisa'da Soma Belediyesi, ilçenin altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Sercan Okur, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında devam eden taş döşeme, yol yenileme ve altyapı güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Soma ilçesinde yürütülen çalışmalarla, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve modern bir yaşam alanına kavuşmaları hedefleniyor.

Altyapıdan üstyapıya kadar birçok noktada sürdürülen projeler, sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin Soma'sını da şekillendiriyor.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, teknik ekiple birlikte yürütülen saha incelemelerinde çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi. Başkan Okur, 'Soma'nın bugünü için çalışırken, geleceğini inşa ediyoruz. Her mahallemizde konforlu ulaşım, sağlam altyapı ve estetik bir kent dokusu oluşturmak en büyük önceliğimiz' dedi.

HER MAHALLEYE DOKUNAN HİZMET ANLAYIŞI

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde eş zamanlı olarak yürütülen taş döşeme, kaldırım yenileme ve yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yenilenen yollar ve düzenlenen kaldırımlar, hem ulaşım konforunu artırıyor hem de mahallelerin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Soma Belediyesi, yalnızca bakım-onarım değil, aynı zamanda sürdürülebilir kentleşme yaklaşımını da hayata geçiriyor. Çalışmalarda doğa dostu malzeme kullanımı, altyapı dayanıklılığının artırılması ve kentsel estetiğin güçlendirilmesi ön planda tutuluyor. Başkan Okur, 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha düzenli bir şehirde yetişmesini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Soma'nın her mahallesinde aynı özen ve titizlikle hizmet üretiyoruz' dedi.