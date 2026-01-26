İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka Vapur İskelesi'nin altında kolonlar arasında sıkışan bir kediyi kısa sürede kurtararak sağlıklı şekilde karaya çıkardı.

İZMİR (İGFA) - İzmir İtfaiyesi, zorlu koşullarda gerçekleştirdiği başarılı kurtarma operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek Karşıyaka Vapur İskelesi'nin altında sıkışan bir kediyi kısa sürede ve sağlıklı şekilde kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Mazgaldan düşerek iskele altına giren kedinin kurtarılması için iki kişilik su altı kurtarma timi suya girerken, iki kişilik ekip de botla destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kedi, yaklaşık 20 dakika içinde bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir şekilde karaya alındı.

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.