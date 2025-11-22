Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), 9. haftanın açılış maçında kendi evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-87 yendi.

MERSİN (İGFA) - Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Carettalar, taraftarının da desteğiyle parkeden galibiyet ile ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

Maça Gabriel Olaseni, Koray Çekici, Anthony Cowan Jr., Pako Cruz ve Jack White ilk 5'i ile başlayan MSK, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rakibi Karşıyaka'nın hırslı oyununa aynı şekilde yanıt veren Carettalar soyunma odasına 41-40 üstünlükle gitmeyi bayardı.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinde de rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Carettalar son çeyreğe 63-57 önde başladı. Mücadeleci oyunundan vazgeçmeyen MSK rakibine öne geçme şansı vermeyerek parkeden 92-87 galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmada MSK'dan Ronald March 23 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Gabriel Olaseni ise 21 sayı, 10 ribaund, 4 asist yaparak MVP seçildi.