Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 4. Bir Buçuk Derece Programı İklim Diplomasisi Forumu yapıldı.

KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle 'Bir Buçuk Derece' programının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'nın (SİA) ev sahipliğinde 3 gün boyunca devam eden 'Bir Buçuk Derece' Gençler İçin İklim Okuryazarlığı ve Haberciliği Programı'nın son gününde 'İklim Diplomasisi Forumu' düzenlendi.

Forumun moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu yaptı.

'KONYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİRLERDEN BİRİSİ'

Programda konuşmacı olan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündemlerinin başında geldiğini vurguladı. Akdeniz Havzası'nda Türkiye'nin, Türkiye'de de Konya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerinden birisi olduğunu kaydeden Uzbaş, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmaları anlattı.

RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Ali Kaptan, iklim alanında da medyanın halkın güvenini kazanması ve doğru bilgiyi aktarabilmesi gerektiğine dikkati çekerek, 'RTÜK olarak biz bu anlamda medyada özellikle yetkin kişilerin konuşması, görsel işitsel medyada uzmanların bu konuları aktarması taraftarıyız. Bununla alakalı başkanlarımızın tavsiyeleri oluyor' dedi.

'HEPİMİZİN ANLAMASI, ALGILAMASI, TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASI GEREKEN BİR DURUM'

Meteorolog Bünyamin Sürmeli ise, iklim krizinde medyanın dilini çok önemsediğini vurgulayarak, 'Herkesin anlayabileceği ve gerçekçilikle karşımızda duran bir bilgi veriliyor olması lazım. Uç noktaya gittiğinizde herkes, bunu uçlardaki insanların görevi gibi görüyor. Herkes bu sefer bu büyüklerin işi, benim işim değil diyor. Ama iklim değişikliği küresel meydana geldi. Dolayısıyla 8 milyar beraber yaşıyor. Hepimizin anlaması, algılaması, taşın altına elini koyması gereken bir durum. Devlet politikalarıyla tabi ki yönlendirilecek ama herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Medyanın herkese hitap eden, göz mesafesinde bir yayın yapması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından 4.'sü düzenlenen 'Bir Buçuk Derece' programı, genç iletişimciler için ekoloji, iklim ve sürdürülebilirlik temalarında bilimsel bir eğitim ve beceri geliştirme platformu olarak tasarlandı.