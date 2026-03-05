Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke Projesi' kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Proje sahasında incelemelerde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir'den projede gelinen son durum hakkında bilgiler aldı.

BAŞKAN SEÇER: 'MEZİTLİLİLER DAHA SAĞLIKLI BİR SİSTEMDE SU İÇME VE KULLANMA İMKÂNI BULACAKLAR'

İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Mezitli ilçesinde Eski Mezitli Mahallesi'nde MESKİ'nin yaptığı içme suyu şebekesi isale hattı çalışmalarını denetlediklerinden söz eden Başkan Seçer, toplam 37 bin tonluk 3 adet su deposu yapıldığından bahsetti.

İsale hattı ve şebeke hattı dâhil 165 kilometrelik bir çalışma olacağının da altını çizen Seçer, 'Demode olmuş sistem yenilenmiş olacak. Mezitlili hemşehrilerimiz artık daha sağlıklı bir sistemde su içme ve kullanma imkânı bulacaklar' dedi.

Yapılan 3 depoyla beraber; Berdan'dan, Dedekavak'tan ve Pamukluk isale hattı çalışmaları bittikten sonra da Pamukluk Barajı'ndan Mezitli bölgesine su alma imkânları olacağını vurgulayan Seçer, 'Bu şu anlama geliyor; 3 ayrı kaynaktan su alabileceğiz ve 37 bin tonluk bir rezerv depomuz olacak. Bu da bu bölgede artık su kesilme olayının bazı münferit kesintiler dışında tarihe karıştığı anlamına geliyor' diye konuştu.