Tutuklu bulunan Tanju Özcan, Bolulu hayırsever İzzet Baysal'ın anma günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Özcan, 'Bugün bedenim tutsak ama kalbim Bolu'da' ifadelerini kullandı.

BOLU (İGFA) - Tutuklanması dolayısıyla görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her yıl 5 Mart'ta anılan Bolulu hayırsever İzzet Baysal için sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.

Özcan mesajında, 25 yıldır her 5 Mart'ta olduğu gibi Baysal'ın kabrini ziyaret etmek ve dua etmek istediğini ancak şu anda bunu gerçekleştiremediğini belirterek, 'Bugün bedenim tutsak: Yine de kalbim Bolu'da, senin huzurunda' ifadelerine yer verdi.

İzzet Baysal'ın Bolu'ya yalnızca binalar, hastaneler ve okullar kazandırmadığını vurgulayan Özcan, Baysal'ın aynı zamanda iyilik, paylaşma ve insan yetiştirme kültürünü de şehre miras bıraktığını dile getirdi.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/2029252507025748145

Bolu'da vakıf kültürünün Baysal'ın açtığı yolda büyüdüğünü ifade eden Özcan, gençlere destek olmanın, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamanın ve hayırda yarışmanın kentin önemli değerlerinden biri haline geldiğini söyledi. Mesajının sonunda Baysal'ı özlem, minnet ve saygıyla andığını belirten Özcan, 'Ruhun şad, mekânın cennet olsun İzzet Baba' ifadelerini kullandı.