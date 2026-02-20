Mersin'de Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve suç gelirinden elde edilen mal varlıklarına el konuldu.

MERSİN (İGFA) - Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesi kapsamında suç işleyen 29 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 13'üne adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 42.000 TL nakit para, 2 pompalı tüfek, 1 kırma tüfek, 13 kartuş, 3 tabanca ve 27 fişek, 28 cep telefonu ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirinden elde edildiği tespit edilen şüphelilere ait 51 tapu ve 27 araca da el konuldu. Mersin Valiliği, operasyonun adli sürecin devam ettiğini ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.