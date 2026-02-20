Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bostanlık köyünde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Belirlenen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 parça halinde 140 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında işlem yapılan S.A. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 6 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: RSS