Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bostanlık köyünde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Belirlenen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 parça halinde 140 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Galata ve Atatürk köprülerinde amatör balıkçılara denetim
Galata ve Atatürk köprülerinde amatör balıkçılara denetim
İçeriği Görüntüle

Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında işlem yapılan S.A. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 6 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: RSS