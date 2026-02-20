Bursa Osmangazi'de jandarma ekipleri, tarihi eserleri satışa çıkarmak isteyen bir şüpheliyi operasyonla yakaladı. Antik Roma ve Bizans dönemine ait lahit ve obje ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde tarihi eserleri 100 bin dolar karşılığında satmak isteyen bir şüpheliye yönelik 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon ve yapılan adli aramalar sonucunda; bir adet kurusıkı tabanca, bir adet bıçak, Antik Roma ve Bizans dönemine ait bir lahit ile bir antik obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.