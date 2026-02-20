Tunceli Valiliği, Çemişgezek'e bağlı Toratlı Köyü'nde gözlemlenen zemin hareketliliği nedeniyle 7 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı. Bölge 1959'dan beri afete maruz alan olarak biliniyor.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli Valiliği, Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı Köyü'nde yaşandığı ifade edilen zemin hareketliliğine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu alanın 1959 yılından bu yana heyelan riski taşıdığı ve 1967'de Bakanlar Kurulu kararıyla resmi olarak Afete Maruz Bölge ilan edildiği hatırlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin uzun yıllardır bölgeyi düzenli olarak izlendiği, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen teknik incelemelerde toprak hareketliliğinin devam ettiğinin tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle hareketliliğin önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7'si vatandaşların can güvenliği için boşaltıldı. Kalan 12 konut için ise teknik ekipler gerekli incelemeleri yapıyor ve teknik rapor doğrultusunda önlemler alınacak. Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için güvenlik önlemleri uygulandı.

Valilik, sürecin İlçe Kaymakamlığı ve AFAD ekipleriyle koordineli olarak titizlikle takip edildiğini ve halkın güvenliğinin öncelikli olduğunu açıkladı.