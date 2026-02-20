Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2026 başvuru döneminin 2 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Program çerçevesinde 81 ilde 324 yatırım konusu için önemli teşvikler sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendirmeyi ve illerin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

301 MİLYON TL'YE KADAR NAKDÎ DESTEK

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 81 ilde 324 yatırım konusu destekleneceğini duyuran Bakan Kacır, 'Her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdî destek sağlanacak. Yatırım tutarının yüzde 50'si kadar vergi indirimi uygulanacak. Başvurular 2 Mart - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak' dedi.

ÖNCELİKLİ ALANLARA DESTEK

Program kapsamında il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarına odaklanılacağını kaydeden Bakan Kacır, söz konusu programla birlikte katma değerli üretimin ve nitelikli istihdamın artırılması hedeflenirken, yerel kalkınma vizyonunun somut ve sürdürülebilir projelerle hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.Bakan Kacır, programın Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 'topyekûn kalkınma' anlayışıyla yürütüleceğini vurguladı.

Çağrı metni ve başvuru rehberi için tıklayabilirsiniz