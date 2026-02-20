İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Volkan Ramazan Ayhan'ın yaptığı öne sürülen yeni nesil suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen soruşturmada, suç örgütünün çeşitli suç teşkil eden eylemlerine karıştığı değerlendirilen 49 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da toplam 56 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 36 şüpheli İstanbul'da, 1 şüpheli Adana'da, 1 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli Sivas'ta, 1 şüpheli Sakarya'da yakalandı.

Böylece toplam 40 kişi gözaltına alınırken, henüz yakalanamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, her türlü suç ve suç örgütüyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.