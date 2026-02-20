Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda çevre projeleri ve millet bahçeleri çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de gerçekleşen Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin çevreye olan hassasiyetine ve sürdürülebilir projelere verdiği önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan, Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz' dedi. Millet bahçeleri projelerine değinen Erdoğan, '81 ilimize 82 milyon metrekareyi aşan millet bahçesi kazandırma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar toplam 38 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde 314 millet bahçesini hizmete açtık' bilgisini paylaştı.

Yerli otomobil markası Togg ve çevre projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yerli otomobil markamız Togg'u elektrikli olarak üretirken çevre hassasiyetimizi ortaya koyduk. Çevre projelerinde asla bir siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Çevreyi koruyan, tabiatı güzelleştiren her adımı ve her fikri samimiyetle destekliyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin önemine de değinerek, 'Sıfır Atık Projesi, bugün gelinen noktada küresel bir çevre hareketine dönüştü. Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz; aynı zamanda bir canlının hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Bir ağacı kurtardığımızda, yalnızca bir fidan yeşertmiyoruz; daha önemlisi bir neslin nefesini de güvence altına alıyoruz' diye konuştu.

Sorumsuzca tabiata atılan bir plastik şişenin yaklaşık dört asır boyunca çevreyi kirletmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

'Çevre kirliliği, iklim krizi ve tabiatın bozulan dengesi sebebiyle yaşanan seller, fırtınalar, ani hava olayları, insanların yanı sıra tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Öyle bir noktadayız ki dünyanın neresinde olursa olalım, iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, açıkçası doğru da değil. Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. İşte bu dönemde gençlerin bir araya gelmesiyle vücut bulan Cemre Vakfı farkında olmak ile sorumluluk almak arasındaki boşluğu gönüllülükle doldurmaya amaçlayan bir çevre hareketidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOP31 zirvesine ev sahipliği yapacaklarını da belirterek, 'Bu sene Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacağız; inşallah artık 'söz değil, eylem zamanı' diyeceğiz' dedi.