İstanbul'da amatör balıkçılara yönelik denetimlerde, yasal limitlere uymayan ve yasaklı ekipman kullanan 4 kişi cezalandırıldı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılık için kontrollerin devam edeceğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Zabıtası ekiplerinin katılımıyla Galata ve Atatürk Köprülerinde amatör balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, amatör avcıların oltalarındaki iğne sayıları, yasadışı tırıvırı kullanımı ve avlanan balıkların yasal boy ve miktar limitlerine uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda kurallara uymayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde amatör avcılık sırasında avladığı su ürünlerini ticarete konu eden kişilerin ürünlerine el konuldu.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin amacının sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, deniz ekosistemini korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak olduğunu belirtti.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.