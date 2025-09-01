Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete açılan Erdemli Hanım Evi, kısa sürede kadınların sosyal yaşamında önemli bir buluşma noktası haline geldi.MERSİN (İGFA) - Kadınların güvenle vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği bir ortam sunan Hanım Evi, merkeze uzak köy ve mahallelerden ilçeye gelen kadınlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Hastane işleri, resmi kurumlardaki randevular ya da başka sebeplerle özellikle kırsal kesimlerden Erdemli merkeze gelen kadınlar eve dönüş için bekleme sürelerini Erdemli Devlet Hastanesi’ne 50 metre uzaklıkta yer alan Hanım Evi’nde verimli bir şekilde geçiriyor. Samimi atmosferiyle öne çıkan Erdemli Hanım Evi’nde yeni arkadaşlıklar kuran, sohbet edip dertleşme imkanı bulan kadınlar burada ev konforu buluyor. Hanım Evi’nde yer alan Bebek Bakım Odası sayesinde anneler bebeklerini güvenli bir şekilde emzirip bakım ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem anneler hem de çocuklar huzurlu bir ortamda zaman geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle kadınların şehir merkezindeki gündelik yaşamını kolaylaştırmayı ve sosyal hayatlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

GÖKDAL: “HANIM EVİ’Nİ KADINLAR İÇİN SICAK BİR YUVA, SAMİMİ BİR BULUŞMA NOKTASI HALİNE GETİRDİK”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Şef Başak Bayraktar Gökdal, bu sene hizmet vermeye başlayan Erdemli Hanım Evi’ni kadınlar için sıcak bir yuva, samimi bir buluşma noktası haline getirdiklerini belirterek, “Uzak köy ve mahallelerden merkeze gelen kadınlar artık işlerini bitirdikten sonra otobüs saatini beklerken sokakta kalmıyor, burada gönül rahatlığıyla dinleniyor, bir yandan da sohbet edip sosyalleşme imkanı buluyor. Hanım Evimizde ayrıca Bebek Bakım Odası da bulunuyor. Annelerimiz burada bebeklerini güvenli bir ortamda emzirebiliyor, altlarını değiştirebiliyor. Böylece hem kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılıyor hem de çocukları huzurlu bir ortamda vakit geçiriyor. Kadınlarımız ‘artık beklerken bile kendimizi değerli hissediyoruz’ diyorlar ve bu hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bizler de onlara böyle bir hizmet sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.