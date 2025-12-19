Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi açılış için gün sayıyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi; Dr. Sadık Ahmet Kadın Spor Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Millet Kadın Spor Merkezi, 75. Yıl Kadın Spor Merkezi, Erikli Kadın Spor Merkezi ve Sıracevizler Kadın Spor Merkezi'nin ardından ilçeye yeni bir kadın spor merkezi daha kazandırıyor.

Bağlaraltı Mahallesi'nde inşa edilen Bağlaraltı Kadın Spor Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Açılışı yapıldığında pilates, step, aerobik ve fitness dersleri verilecek merkezde, kadınlar profesyonel spor hizmeti alacak. Kişisel eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşların da bulunduğu merkezde, grup dersleri de gerçekleştirilecek.

DONANIMLI BİR SPOR MERKEZİ

Kadın Spor Merkezi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'İlçemize bir kadın spor merkezi daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkez kadınlarımıza sağlıklı bir yaşamın yanı sıra sosyalleşme fırsatı da sunacak. Bağlaraltı Kadın Spor Merkezimiz, diğer salonlarımızda olduğu gibi geniş imkan ve donanıma sahip olacak. İlçemizdeki kadın spor merkezlerimizde, diyetisyenlerimiz rehberliğinde, bilimsel yöntemleri kullanarak kadınlarımız spor yapma fırsatı buluyor. Bu spor merkezleri sayesinde kadınlarımız spor yaparken, sosyal açıdan da hayatın stresinden uzaklaşıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu güzel merkezi kadınlarımızın hizmetine sunacağız' ifadelerini kullandı.