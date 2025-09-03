Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar’da düzenlenen 8. Uluslararası Bilim ve Kültür Etkinlikleri’ne destek verdi.MERSİN (İGFA) - Mersin’in her noktasında düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler ile yurttaşlardan tam puan alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, her ilçeye eşit hizmet götürmeye devam ediyor. Tarsus’tan Anamur’a, Çamlıyayla’da Mezitli’ye kadar 7’den 70’e her yurttaşın yararlanacağı etkinlikleri ayaklarına kadar götüren Büyükşehir; konserler, sempozyumlar, söyleşiler, tiyatro gösterileri, deneyler, çalıştaylar ve birbirinden eğlenceli kültürel etkinlikler ile herkesten tam not alıyor. Bu etkinliklerden birisi olan ‘8. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri’ni de destekleyen Büyükşehir, alanında uzman, birbirinden kıymetli isimleri Gülnarlılarla buluşturdu.

“Uluslararası Sempozyum: ‘Yerelden Evrensele Kültürel Miras’”, “Uluslararası Çalıştay: ‘Kadın ve Yenilikçilik’” etkinliklerine ek olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı da konuk olarak ağırladı. Gülnar Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik 28-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Dünyanın birçok yerinden gelen sanatçıların eserlerinin de yer verildiği etkinlikte; resim sergisi, şiir dinletisi, fotoğraf yarışması gibi sanatsal faaliyetler yer aldı.

AKÇA: “ETKİNLİK 30 AĞUSTOS COŞKUSUYLA SONA ERDİ”

Etkinlik hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Eylül Ayı'nda Aydıncık ilçesinde düzenlenecek olan etkinliğe de destek olacaklarını ifade ederek Aydıncıklıların da bilimsel ve kültürel etkinliklere doyacağını belirtti. Konuk olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Gülnar’a renk kattığını vurgulayan Akça, “İlber Ortaylı ülkemizin en önemli tarihçilerinden. Gülnar’da 7’den 70’e herkes, kültür merkezinde hocamızın bu değerli söyleşisine tanıklık etti. Gülnar için tarihi bir gündü. Gülnarlılar İlber Hocamıza hem Gülnar’ı tanıttılar hem de İlber Hocamızın da çok değerli bilgilerinden istifade ettik” sözlerine yer verdi.