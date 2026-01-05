Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca kentin yeşil alanlarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin; yeşil alanların yalnızca oluşturulmasını değil, korunmasını ve düzenli bakımını da öncelik olarak ele aldığı çalışmalarda, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 milyon 200 bin bitki toprakla buluşturuldu.

Parklar, bahçeler, refüjler ve kavşaklar binlerce ağaç ve rengarenk çiçeklerle daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşturuldu. Küresel iklim değişikliği dikkate alınarak planlanan uygulamalarda, özellikle kurakçıl peyzaj çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda il genelinde yaklaşık 80 kavşak yeniden dönüştürüldü ve rehabilite edildi.

Su tasarrufunu artırmak amacıyla sulama altyapıları geliştirilerek otomatik sulama sistemlerinin oranı yüzde 60-65 seviyelerine çıkarıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 2026 yılı hedefleri doğrultusunda; Kültür Park ve Atatürk Parkı'nda yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde taçlandırılması amacıyla, 'Yeşil Bayrak' akreditasyonu için başvuru hazırlıklarına da başladı.

DOĞAN: '2025 YILI İÇERİSİNDE ÇOK VERİMLİ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRDİK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vedat Doğan, 2025 yılı içerisinde çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade ederek, 'Stratejik Eylem Planımız çerçevesinde, daha önce hazırladığımız Master Peyzaj Planımıza sadık kalarak çalışmalarımızı devam ettirdik.

Bu bağlamda 2 milyon 200 bin metrekarelik yeşil alanda tamir, bakım, onarım, yeşillendirme, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarımız son derece verimli geçti.

Bu yeşil alanları yapmak kadar korumak ve bakmak da çok önemli. Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 200 bin adet bitkiyi 2025 yılı içerisinde toprakla buluşturduk' dedi.

Küresel iklim değişikliği çerçevesinde çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Doğan; özellikle kurakçıl peyzaj çalışmalarına ağırlık vererek, 2025 yılında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğan, 'Bu kapsamda il genelinde yaklaşık 80 kavşağımızın yeniden dönüşümünü ve rehabilitesini sağladık. Yapmış olduğumuz çalışmalar büyük oranda memnuniyet alıyor. Bütün amacımız; vatandaşlarımızı daha yeşil ve daha temiz bir ortamda; Akdeniz'in maviliğini, Mersin'in yeşilliği ile bütünleştirmek' diye konuştu.