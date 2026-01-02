Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı boyunca, doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasında, kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleri ile vatandaşların yanında oldu.

MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da evde sağlık hizmetinden yatağa bağımlı hastalara, yaş almış vatandaşlardan onkoloji hastalarına, ambülans hizmetinden özel gereksinimli bireylere kadar, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

GERBOĞA: '2025 YILINDA DA VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRDÜK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, 2025 yılının da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı açısından vatandaş odaklı hizmetlerin ön planda olduğu bir yıl olduğunu belirterek, '2025 yılında da vatandaşlarımız, bize her zaman bir telefon kadar yakın olduklarını biliyordu ve biz de hizmetlerimizi bu anlayışla onlara ulaştırdık' dedi.

'ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİMİZ, BİR SOSYAL YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 2025 yılı boyunca verilen hizmetlerin değerlendirmesini yapan Gerboğa, engelli veri tabanına kayıtlı 29 bin 197 özel gereksinimli bireye yönelik çok sayıda hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nde atölye çalışmaları, eğitim programları, kurslar ve spor aktiviteleri düzenlediklerini söyledi. Gerboğa, 'Engelsiz Yaşam Merkezimiz yalnızca eğitim verilen bir alan olmaktan çıkarılarak, birer sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. 'Engelsiz Yaşam Parkı'nda kurslar ve yüzme etkinlikleri gerçekleştirdik. Ailelerle birlikte, atölye ve eğitim çalışmaları hazırlayarak, hem sosyalleşme hem de eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük' ifadelerini kullandı.