Türkiye'de yaklaşık 4 bin 500 şirketten 1 milyon izin verisini analiz ederek çalışanların 2025 yılındaki izin kullanım alışkanlıklarının belirlendiği araştırmaya göre, 2025 yılında yıllık izinden sonra en çok talep edilen izin, mazeret-saatlik izin olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - İş dünyasında yaşanan dönüşüm, çalışanların izin alışkanlıklarını da kökten değiştirdi. İnsan kaynakları platformu Kolay İK'nın, Türkiye genelinde hizmet verdiği yaklaşık 4 bin 500 şirketin 1 milyon izin verisini analiz ettiği 2025 araştırmasına göre; yıllık iznin ardından en çok talep edilen izin türleri mazeret-saatlik izin, uzaktan çalışma izni ve ücretsiz izin oldu.

Araştırmaya göre çalışanlar, yıllık izinlerini harcamadan doktor, banka ve resmi kurum işlerini halledebilmek için saatlik izinleri tercih etti. Ofise dönüşlerin artmasına rağmen uzaktan çalışma talebinin devam ettiği görülürken, ücretsiz izinlerin özellikle doğum sonrası dönemde öne çıktığı belirtildi.

KISA AMA SIK TATİL DÖNEMİ

2025'te uzun tatiller yerini hafta sonlarıyla birleştirilen kısa izinlere bıraktı. İzinler çoğunlukla pazartesi ve perşembe-cuma günleri alınarak uzatıldı. En sık izin talep edilen gün cuma, en yoğun izin kullanılan ay ise Ağustos oldu.

DOĞUM GÜNÜ İZNİ YÜKSELİŞTE

Geçmiş yıllara kıyasla en fazla artış gösteren 'niş' izin türü doğum günü izni oldu. Evcil hayvan sahiplenme, hastalık ve veteriner kontrolleri nedeniyle alınan evcil hayvan izinlerinde de dikkat çekici bir artış yaşandı.

KAFA İZNİ BABALIK İZNİNİ GERİDE BIRAKTI

2025'te belirsizlik ve yoğun çalışma temposu, 'kafa izni' taleplerini artırdı. Çalışanlar bu izni çoğunlukla motivasyon, esenlik ve kendini iyi hissetmeme gerekçeleriyle bir günlük olarak kullandı. Kafa izninin, babalık izni ve regl izninden daha fazla talep edilmesi dikkat çekti. Bu tür izinlerin yüzde 80'inin orta ölçekli şirketlerde kullanıldığı görüldü.

İŞ ARAMA İZNİNDE ARALIK ZİRVESİ

Yeni yıl planlarının yapıldığı Aralık ayı, iş arama izninin en fazla talep edildiği dönem oldu. Yasal olarak günde iki saat olan bu iznin, çalışanlar tarafından genellikle işten ayrılmadan önceki son günlerde toplu şekilde kullanıldığı kaydedildi.