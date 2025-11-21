Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda, olası acil durumlara karşı hazırlık kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

MERSİN (İGFA) - Tatbikat senaryosu gereği, birinci katta klima ünitesinden kaynaklanan yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte bina tahliye süreci başlatıldı.

Yangın alarmının ardından binada çalışan personel tahliye edildi. Tüm binanın tahliyesi standartlara uygun olarak 3,5 dakikada gerçekleştirildi.

Tahliye sonrasında birim sorumluları personel yoklamalarını gerçekleştirdi. Senaryo gereği binada kalan bir kişi de olay yerine hızla gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Mersinlilerin can ve mal güvenliği için 7/24 esasıyla görev başında olan Mersin İtfaiye Teşkilatı; yangın, doğal afet ve kazalara karşı hızlı ve etkin müdahale anlayışını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi; afet ve acil durumlara karşı belediye personelinin farkındalığını artırmak ve Mersin'de güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla eğitim programlarına devam edecek.

ÇAVDAR: 'PERSONEL TAHLİYESİ, STANDARTLARA UYGUN BİR SÜREDE GERÇEKLEŞTİ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda Eğitim Amiri olarak görev yapan Muharrem Çavdar, senaryo gereği bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Bu tatbikata göre, birinci katta klima ünitesinden kaynaklanan bir yangın çıktı.

Yangını gören personel, binanın yangın alarm butonlarına bastı. Akabinde personel, binanın yangın merdivenleri ve alt kattan tahliye edildi. Tahliye süresi ortalama 3,5 dakika sürdü ki, bu standartlara uygun bir değerdir' dedi.