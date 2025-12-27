Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da gerçekleştirdiği yatırım kapsamında engelli bireylerin erişimine uygun, güvenli, modern ve gelişim odaklı yeni bir oyun parkını kente kazandırdı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği projelerle ilçelerde bulunan park ve bahçeleri güzelleştirmeye, geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum'un merkezinde yapılan Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi ile çocuklara güvenli, modern ve gelişim odaklı bir alan imkânı sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz'ın incelediği Bodrum Liman Parkı, hizmete girdi. Park, yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda eşitlikçi, güvenli ve sağlıklı gelişimi önceleyen modern bir yaşam ve eğitim alanı olarak bin 450 metrekarelik alanda yer alıyor.

Engelsiz Tasarımlara Sahip ve Güvenli Oyun Alanları

Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle yalnızca fiziksel bir yenileme değil, çocukların gelişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını merkeze alan çağdaş bir park oluşturmayı hedefliyor. Engelsiz tasarım anlayışıyla planlanan engelli dostu oyun alanları, özel gereksinimli çocukların yaşıtlarıyla güvenle oyun oynamasına imkân tanıyor. Parkta yer alan aktivite panoları ve duyusal oyuncaklar bilişsel gelişimi desteklerken; teleferik, halatlı salıncaklar ve tırmanma elemanları gibi hareket odaklı oyun ekipmanları çocuklara güvenli fiziksel gelişim alanları sunuyor. Hem estetik hem de güvenliği bir arada sunan EPDM zemin kaplama ile donatılan parkın, çocuklar ve aileler için yeni bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Gümüşlük'te Doğayla Uyumlu ve Sürdürülebilir Park Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Mahallesi'nde mülkiyetinde bulunan 21 bin 511 metrekarelik alanda park ve spor alanı yapılmasını planlıyor. Doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit statüsüne sahip alanda, geçmiş yıllarda mevzuata aykırı şekilde inşa edilmiş ruhsatsız yapıların yıkım ve temizleme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Çalışmalar; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili tüm kurumların görüş ve izinleri doğrultusunda, doğal ve kültürel dokuya zarar verilmemesi temel ilke kabul edilerek yürütülüyor.

Karakaya Mahallesi Gümüşlük mevkiinde yer alan alanda, yıkım ve temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili kurullardan alınacak onaylar doğrultusunda; doğal ve arkeolojik sit koşullarını gözeten, kurakçıl peyzaj anlayışıyla tasarlanan, bölgeye özgü bitki türlerini içeren, yenilenebilir enerji kullanımını esas alan, spor, dinlenme ve sosyal ihtiyaçları birlikte karşılayan çevre dostu bir park ve spor alanının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Proje ile alanın, bölge halkı ve yerli-yabancı ziyaretçiler için güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir bir kamusal alan haline gelmesi amaçlanıyor.

Genel Sekreter Yılmaz: 'Başkanımızın Vizyonuyla Kentlerimizi Çocuk Dostu Projelerle Buluşturmaya Devam Edeceğiz'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi'nin tamamlanmasının ardından ve Gümüşlük de yapılacak iklim ve çevre dostu bir park ve spor alanı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Genel Sekreter Yılmaz, 'Bodrum'un merkezinde yer alan Liman Oyun Parkı'nı, çağın gerekliliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı bir anlayışla tamamladık. Bu alan artık yalnızca bir oyun parkı değil; çocuklarımızın sosyalleşebileceği, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği nitelikli bir yaşam alanı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın vizyonu doğrultusunda, kentlerimizi çocuk dostu projelerle buluşturmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.