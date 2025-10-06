Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül 2025'te tüketici fiyatlarının yüzde 3,23 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 33,29'a yükseldiğini açıkladı. Gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışlar öne çıkarken, okula dönüş etkisi enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkı yaptı. Üretici enflasyonu yüzde 26,59'a ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Ekim 2025'te yayımladığı 'Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunda, tüketici fiyatlarının eylül ayında yüzde 3,23 artarak yıllık enflasyonun 0,34 puanlık yükselişle yüzde 33,29'a ulaştığını duyurdu. Raporda, gıda ve hizmet gruplarındaki fiyat artışlarının aylık enflasyonda belirleyici olduğu belirtildi.

GIDA VE HİZMETTE YÜKSEK ARTIŞ

Gıda fiyatları, zirai don ve kuraklık gibi arz yönlü faktörlerin etkisiyle hem işlenmemiş hem de işlenmiş ürünlerde güçlü artış gösterdi.

Hizmet enflasyonunda ise okula dönüş etkisi öne çıktı; özel üniversite, okul servis ücretleri ve yurt ücretleri gibi kalemler enflasyonu yukarı çekti.

TCMB, okula dönüşün aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puanlık katkı yaptığını vurguladı.

TEMEL MAL VE ENERJİ FİYATLARI

Temel mal grubunda, giyim ve ayakkabı ile dayanıklı tüketim mallarında yeni sezona geçiş etkisi gözlendi. Enerji fiyatları, akaryakıt öncülüğünde ılımlı bir artış kaydederken, kira enflasyonu mevsimsel sözleşme yenilemelerine rağmen bir önceki aya göre zayıfladı.

Üretici fiyatları artış eğilimini sürdürerek, yıllık enflasyon 1,43 puan artarak yüzde 26,59'a yükseldi. TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla güçlendiğini belirtti.