Merkez Bankası'nın 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi'nde hedef beklentileri de açıkladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Sosyal medya hesabından da paylaşılan ankete göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, Aralık ayına ilişkin anket döneminde yüzde 1,72'ye çıkarken, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de tabloda yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e olarak yansıdı.

Bu arada katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,8 milyar dolara inerken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 18 milyar dolara geriledi.