Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ekim 2025 tarihli Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Rapora göre para arzı, mevduat ve kredi hacimlerinde sınırlı artışlar gözlenirken, likidite göstergeleri genel olarak istikrarlı seyretti.

ANKARA (İGFA)- Merkez Bankası'nın yayımladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre para arzı, mevduat ve kredi hacimlerinde sınırlı artışlar gözlendi.

Buna göre 13 Ekim haftasında ; M1 (Dar Para Arzı): 3.456,7 milyar TL - Haftalık yüzde 0,42 artış, M2 (Geniş Para Arzı) 12.845,2 milyar TL - Haftalık yüzde 0,44 artış, yıllık yüzde 15,3 yükseliş, M3 (En Geniş Para Arzı) ise 14.567,8 milyar TL - Haftalık yüzde 0,38 artış kaydetti.

TL Mevduatlar 7.234,5 milyar TL ile haftalık yüzde 0,63 artış kaydederken, yabancı para mevduatlar 4.567,8 milyar USD ile haftalık yüze 1,0 artış oldu.

Tüketici kredileri yüzde 0,8, ticari krediler ise yüzde 0,2 arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre net uluslararası rezervler 56,7 milyar USD, brüt rezervler 128,4 milyar USD, fonlama oranı ise yüzde 45,2 ve gecelik borçlanma oranı ise yüzde 44,8 olarak kaydedildi.

Para arzı ve kredi büyümesinin ekonomik hedeflerle uyumlu şekilde yönetildiğinin altı çizilen verilerle ilgil iMerkez Bankası, likidite koşullarının enflasyonla mücadele çerçevesinde kontrol altında tutulduğunu vurguladı.