İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin istihdam edilmesi ve iş sürecinde iş koçu desteği almasını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi'ni kurdu. Aday ve iş yeri analizi, eğitim, iş koçu desteği gibi pek çok aşamayı kapsayan örnek model, bir yılda 53 kişiyi hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında iş gücüne kattı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Destekli İstihdam Ofisi, başta nöroçeşitli ve zihinsel engelliler olmak üzere tüm engel gruplarından iş arayan kişilerin farklı sektörlerde istihdam edilmesini sağlamak üzere çalışıyor. Ofis; bireylerin yetenek ve ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını belirliyor, işe yerleştirme sürecini yönetiyor ve istihdam edilen bireylerin iş yerindeki gelişimini takip ediyor.

İŞ İN ÖNERİSİ

Destekli İstihdam Ofisi, önce birey analizini tamamlayıp ardından adaya uygun özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşüyor. Aday ve iş yeri eşleşmesi yüzde 90 ve üzeri çıkan adayların istihdam süreci başladığında iş koçları tarafından iş yeri analizi yapılarak adaya iş tanımı aktarılıyor. İşe yerleşme aşamasında evrak hazırlama sürecinde de adaya destek olan iş koçları, iş başı yapan engelli yurttaşın işe alışması ve işin sürdürülebilir olması için pek çok konuda desteğini sürdürmeye devam ediyor. Destekli İstihdam Ofisi, gerekli gördüğü bazı adaylara ise önce İş için Nitelikli Kazanım Programı'na (İŞ İN) katılmayı öneriyor.

Türkiye'de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi bünyesinde uygulanan İŞ İN eğitimlerine katılan adaylar, özgeçmiş hazırlama, iş arama süreci, iş hayatında nasıl davranılması gerektiği, mail atma, iş yeri kuralları gibi kapsamlı bir eğitim alıyor, ardından istihdam edilme sürecine giriyor.

46 KİŞİ İŞE GİRDİ, 7 KİŞİNİN İŞE GİRİŞ ONAYI ALINDI

Destekli İstihdam Ofisi, kurulduğu günden itibaren birçok özel ve kamu kurumuyla iletişime girerek çok sayıda adayın iş gücüne katılmasını sağladı. Bir yılda 46 aday özel sektör ve farklı kamu kurumlarında istihdam edilirken, 7 kişinin de iş onayları alındı ve istihdam süreci devam ediyor. Bu sayede toplam 53 kişiyi iş gücüne katıldı. Destekli İstihdam Ofisi'ne başvuran adaylar, kafe ve restoran, market, fabrika, üretim tesisi gibi birçok özel firmanın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de farklı birimlerinde çalışmaya devam ediyor.