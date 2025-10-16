Albayrak Grubu'nun güçlü markası Nakil Lojistik, Türkiye ile Almanya ve Benelüks ülkeleri (Hollanda, Belçika, Lüksemburg) arasındaki ticari köprüyü uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa taşımacılığında güvenilirlik, hız ve çözüm odaklılık ilkeleriyle öne çıkan Nakil Lojistik, bölgedeki köklü operasyon deneyimi ve saha hâkimiyetiyle uluslararası ağını her geçen gün güçlendiriyor.

Yılların birikimi ve modern filosuyla Türkiye'nin dört bir yanından Avrupa'ya kesintisiz taşıma hizmeti sunan marka; komple (FTL) ve parsiyel (LTL) taşımacılıkta müşterilerine esnek ve verimli çözümler sağlıyor. En son GPS teknolojisiyle donatılmış araç filosu, yüklerin anlık takibini mümkün kılarak güvenli lojistiğin standartlarını yeniden tanımlıyor.

Nakil Lojistik, Almanya ve Benelüks ülkelerindeki gümrük süreçlerinde uzman ekibiyle müşterilerine hızlı evrak yönetimi ve sorunsuz teslimat garantisi sunarken; otomotiv, tekstil, kimya, taze gıda ve makine sektörleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Yurt dışı taşımacılığında sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Avrupa operasyonlarını derinleştiren Nakil Lojistik, Türk lojistik gücünü Avrupa yollarında temsil eden öncü markalardan biri olarak dikkat çekiyor.