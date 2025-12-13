Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, susam üreticilerini bu yılda yalnız bırakmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerel üreticiyi desteklemek ve çiftçinin alın terinin karşılığını alması için düzenlenen Susam Alım Töreni'nde bu yıl ki alım fiyatını 155 TL olarak açıkladı. Akın, hayata geçirdiği projelerle tarımsal üretimi teşvik etme misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de çiftçinin sofrasındaki ekmek büyüyor. 'Çiftçimiz Üretecek, Balıkesir Kazanacak' vizyonuyla tarım dostu projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl da susam üreticilerini yalnız bırakmadı. Sürdürülebilir Balıkesir Tarım Modeli kapsamında susam üreticilerinin refahını arttırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek için 'Susam Alım Töreni' gerçekleştirildi. Sındırgı Pürsünler Mahallesi'nde düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, daire başkanları, muhtarlar, üreticiler ve basın mensupları katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda susam üreticilerinden ürünlerini piyasa değerinin çok üzerinde bir fiyatla satın aldıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Biz, üreticimizi koruyacak şekilde 155 TL'ye alım fiyatı uygulamayı planladık. Hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

'ÜRETEN TOPLUM KAZANIR'

Balıkesir'de çiftçinin alın terinin karşılığını alması için gayret gösterdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Bizler bu memleketin evlatlarıyız. Bu ailenin hayırlı bir evladı olmak için çalışıyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçemiz çok büyük deprem atlattı. Hiç kimseyi bugüne kadar yalnız bırakmadık. Her zaman vatandaşımızla birlikte olacağız. Bir hedefimiz vardı. 'Tarımda Balıkesir Modeli' üretici toprağını terk etmesin. Balıkesir'de çiftçimiz emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Balıkesir'imizin 20 ilçesinde ürünlere satın alma garantisi veriyoruz. Her ilçemizde en az bir ürünü satın alarak o ilçede çiftçimizin yalnız olmadığını herkese göstereceğiz. Çok verimli topraklarımız ve geniş bir coğrafyamız var. Ama ne yazık ki köylerimiz boşalıyor. Gençler, üretimden uzaklaşıyor. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olarak bu verimli toprakların fakir çiftçilerinin olmasına izin vermeyeceğim. Siz yeter ki üretin. Üreten toplumlar kazanır. Kazandıkça da memleketimiz tarımda hak ettiği noktaya ulaşır' diye konuştu.