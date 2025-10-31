EPDK'nın yeni kararıyla yüksek elektrik tüketen konut aboneleri artık devlet destekli tarifeden yararlanamayacak. Uzmanlara göre, güneşten elektrik üretmek hem tasarruf hem de koruma sağlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Kurumun duyurusuna göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerine çıkan konut aboneleri, 2026 yılı itibarıyla devlet destekli ulusal tarifeden çıkarılarak piyasa bazlı fiyatlandırma sistemine geçecek.

Yeni düzenleme kapsamında, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe giren uygulamayla 5.000 kWh sınırı getirilmişti. Bu sınırın 1 Ocak 2026 itibarıyla 4.000 kWh'a düşürüleceği açıklandı. Böylece daha fazla konutun 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT)' adı verilen sistemden etkileneceği bildirildi.

Sektör temsilcilerinden ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, kararı 'enerji sektöründe yeni bir dönem' olarak değerlendirdi.

'Artık ev kullanıcıları için de yıllık elektrik tüketim limiti var' diyen Yalı, 'Elektrikli araç şarj istasyonları, ısı pompaları veya merkezi klima sistemi gibi yüksek tüketim yapan konutlarda faturalar piyasa koşullarına göre şekillenecek' diyerek, gelişmenin aynı zamanda güneş enerjisi yatırımları için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Yalı, 'Her ev, güneş panelleriyle kendi elektriğini üretebilir. Fazla üretilen enerji şebekeye satılarak gelir elde edilebilir. Bu hem çevre hem ekonomi açısından en rasyonel çözüm.' dedi.

Hatırlanacağı gibi, EPDK'nın kararına göre, kamu kurumları, apartmanlar, konut siteleri ve ortak kullanım alanları da aynı kapsama dahil edilecek.

Ayrıca AFAD geçici barınma merkezleri ve köy içme suyu tesisleri gibi belirli gruplar için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh, diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak uygulanacak.