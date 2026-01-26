Merkez Bankası, ekonomi ve finans verilerini daha hızlı ve kolay erişilebilir hâle getirmek amacıyla Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nin yeni versiyonu EVDS 3'ü beta sürüm olarak devreye aldı.

ANKARA (İGFA) -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1993 yılından bu yana ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin verileri kamuoyuna doğru ve zamanında ulaştırmak için Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'ni (EVDS) işletiyor. Ocak 2026 itibarıyla EVDS, teknik altyapı, içerik ve tasarım açısından tamamen yenilenerek EVDS 3 beta sürümü olarak erişime açıldı.

Yeni sürümde öne çıkan özellikler arasında gelişmiş arama motoru, tematik konu başlıkları, metaveri pencereleri ile kısa bilgiler, veri yayımlama takvimi, ulusal ve uluslararası istatistiklere erişim ile hazır rapor sayfaları yer alıyor. Kullanıcıların geçişi kolaylaştırmak amacıyla EVDS 2 sürümü de beta döneminde erişime açık olacak.

Merkez Bankası, EVDS 3 ile veri okuryazarlığını artırmayı, veriye dayalı karar alma kültürünü yaygınlaştırmayı ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.