Merkez Bankası, 2025 yılı boyunca ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik yürüttüğü denetimlerde yüzlerce ihlal tespit etti. 7 kuruluşun faaliyet izni iptal edilirken, toplam 373 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında ödeme hizmetleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına yönelik yürüttüğü gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim ve gözetim faaliyetleri sonucunda mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 7 kuruluşun faaliyet izni iptal edilirken, 14 kuruluşun faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca 12 kuruluş için kâr payı dağıtımına TCMB izni şartı getirildi.

Denetimler kapsamında, 6493 sayılı Kanun'un 'Düzenleme ve kararlara uymamak' başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 72 kuruluşa toplam 373 milyon 243 bin 560 lira idari para cezası uygulanırken, 29 kuruluş hakkında ise uyarı kararı alındı.

Öte yandan, izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti yürüttüğünden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara ilişkin yapılan incelemeler sonucunda 331 dosya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve/veya mahkemelere intikal ettirildi. TCMB tarafından hazırlanan denetim raporları da devam eden soruşturmalar kapsamında ilgili savcılıklara iletilirken, mevzuata aykırı bulgular yetkili kamu kurumlarıyla paylaşıldı.

Merkez Bankası, 2025 yılı boyunca kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin 2 bin 167 bilgi edinme başvurusunu da yanıtladı.

TCMB açıklamasında, yürütülen tüm bu çalışmalarla hem sektörün sağlıklı işleyişinin sağlanmasının hem de tüketici haklarının korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşları ile faaliyet izni iptal edilen veya geçici durdurulan kuruluşlara ilişkin bilgiler, TCMB internet sitesinin 'Ödeme Hizmetleri' bölümünde güncel olarak yer almaktadır.