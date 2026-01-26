Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı. Ocak ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde güven artarken, perakende ticaret sektöründe düşüş yaşandı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıkladığı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi'nin Ocak ayı verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,3 artarak 113,8 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 azalışla 112,6 değerine gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 85,7 olarak kaydedildi.

Veriler, yılın ilk ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde toparlanma eğiliminin sürdüğünü, perakende ticarette ise güven kaybının devam ettiğini ortaya koydu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ocak ayı tablosuna şöyle yansıdı: