Merhum Judo Milli Takım ve Kağıtspor sporcusu Emre Yazgan’ın adını taşıyan judo salonu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın bu salondan nice Emre’lerin çıkacağına inandığını vurguladı.KOCAELİ (İGFA) - Bünyesindeki Kağıtspor başta olmak üzere kulüplere verdiği destekle Kocaeli’ni sporun başkenti yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

2024 yılında Erzurum’da yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden, Kağıtspor’un Türkiye Judo Şampiyonu olan sporcusu Emre Yazgan’ın adını taşıyan judo salonu da düzenlenen törenle hizmete girdi.

İzmit Cephanelik mevkiindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde açılan Emre Yazgan Judo Salonu, Judo Milli Takımı’nın 2028 Olimpiyatları'na hazırlık çalışmalarında kullanılacak.

Törende konuşan baba Fatih Yazgan, “En acı günümüzü böyle tatlı bir güne çevirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Emre’nin adının bir judo salonuna verilmesi bizi çok memnun etti. Bu merkezde hazırlanacak sporcu evlatlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ise, “Emre'nin adına bu güzel eseri yapanlara teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

“BURADA NİCE EMRE’LER YETİŞECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine de baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı. Başkan Büyükakın, “Bu hem Türkiye hem de Kocaeli adına keyif verici bir açılış programı. Burası, çok kıymetli sporcu kardeşimizin acısını biraz hafifleten bir spor salonu oldu. İnşallah burada nice Emre'ler yetişecek. O'nun gibi başarılı sporcularımız bu salonda antrenman yapacaklar. Dünya şampiyonalarına ve Olimpiyatlara hazırlanacaklar. Ve biz onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Ve Emre'nin adı, madalyalarda, dalgalanan bayramlarda yeniden yaşamış olacak. Bu bir nebze de olsa yüreğimizi ferahlatıyor. Emre'nin adının yaşaması, ailesi için de bir gönül ferahlığı olacaktır. Ben salonumuzun yapımında emeği bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Mehmet Aşkın Bak’a ve Federasyon Başkanımız Sezer Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a üzerinde Judo Milli Takım sporcularının imzalarının bulunduğu forma ve plaket takdim etti. Emre Yazgan adına dua okunduktan sonra Başkan Tahir Büyükakın ve beraberindekiler, judo salonunu gezdi.