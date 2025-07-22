Muğla'da düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısında, iklim krizi, maden yasası ve turizm belediyelerinin bütçe sorunları konuşuldu.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Temmuz ayı toplantısı, Muğla Akyaka’da, Birlik Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras liderliğinde yapıldı.

Ayvalık, Dikili, Köyceğiz, Datça ve Tire belediye başkanları ile encümen üyeleri katıldı.

Ekim’deki meclis toplantısı hazırlıkları ve 2025 planları görüşüldü, yardım talepleri değerlendirildi.

Başkan Aras, “Krizleri yönetmek görevimiz. İklim krizi ve yangınlar bölgemizi tehdit ediyor. Maden yasası zeytinlikleri ve doğayı riske atıyor. Muğla’da 820 bin zeytin ağacı tehlikede, yasanın veto edilmesini bekliyoruz” dedi. Turizm belediyelerinin yetersiz bütçesine dikkat çeken Başkan Aras, adil bütçe dağılımı talep etti.

Belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerinin cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.