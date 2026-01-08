İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleriyle mücadele eden Menderesli kadın üreticilere yüksek ekonomik değere sahip salep fidesi desteği verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kırsalda yaşamı güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında Menderesli kadın üreticilerin çağrısına kayıtsız kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Gelir Getirici Alternatif Ürünlerin Üretiminin Teşvik Edilmesi Projesi' kapsamında, kadın üreticilere salep fidesi desteği sağlandı.

Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin talebi doğrultusunda yapılan saha incelemelerinin ardından, pazarlama potansiyeli ve ekonomik değeri yüksek olan salep üretimi için düğmeye basıldı. Proje kapsamında 100 metrekarelik alanda 40 kilogram salep fidesi toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri ile Muğla İli Salep Üreticileri Birliği'nin katkılarıyla kadın üreticilere salep yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Projeyle, Menderes'te alternatif ve katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması, kadınların tarımsal üretimde daha aktif rol alması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek, 'Üreticilerimizi alternatif ürün desenlerine yönlendiriyoruz. Salep, katma değeri yüksek bir ürün. Bu destekle kadın üreticilerimizin daha yüksek gelir elde etmesini amaçlıyoruz' dedi.

Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülhan Çıkman ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin kendileri için büyük bir adım olduğunu belirterek, 'Köyümüzde küçük alanlarda getirisi yüksek ürünlerle kalkınmayı hedefliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi dinledi ve destekledi. Salep üretimiyle gençlerin köyünü terk etmediği, toprağın değer kazandığı bir gelecek hayal ediyoruz' ifadelerini kullandı.