ANKARA (İGFA) - Ulusal Süt Konseyi (USK), yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren soğutulmamış çiğ sütün referans fiyatını litre başına 22,22 lira olarak belirledi. Soğutma bedeli ise litre başına 1 lira 20 kuruş oldu.

Açıklanan fiyat, 22 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Üreticiler, artan maliyetleri gerekçe göstererek çiğ süt fiyatının 27 lira olmasını ve düzenlemenin 1 Ocak'tan itibaren uygulanmasını talep ediyordu.

USK, çiğ süt referans fiyatının Nisan 2026'da yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

