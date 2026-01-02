Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni yıla girerken polis, itfaiye ve zabıta ekiplerini ziyaret ederek, gece boyunca görev başında olan personelin hem çalışmalarını yerinde inceledi hem de yeni yıllarını tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2026 yılına girerken şehrin huzur ve güvenliği için gece boyunca fedakârca görev yapan ekipleri yalnız bırakmadı. Başkan Büyükkılıç, Argıncık Polis Merkezi Amirliği, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan zabıta ve polis ekiplerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde denetim ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, görevli personelle sohbet ederek yeni yıllarını tebrik etti. Şehrin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan emniyet, itfaiye ve zabıta personeline teşekkür eden Büyükkılıç, 'Yeni yıla girerken, şehrimizin huzuru ve hemşehrilerimizin güvenliği için gece boyunca görev başında olan kıymetli ekiplerimizi ziyaret ettik. Şehrimizin her noktasında emek veren tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim gayretlerini kabul eylesin, emeklerini zayi etmesin' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına, emniyet ve zabıta ekiplerine tatlı ikramında bulunarak yeni yıllarını kutladı. Zabıta ekiplerine hitaben, 'Yüzünüzden tebessümü eksik etmeyin. Allah'a şükürler olsun 2025'i geride bırakıyoruz. İnşallah 2026 yılını huzur içerisinde geçiririz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyarak hayırlı hizmetler gerçekleştirelim' ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerine de hayırlı görevler dileyen Başkan Büyükkılıç, yeni yılın Kayseri'ye birlik, beraberlik, sağlık ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Ziyaretler sırasında Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da eşlik ett