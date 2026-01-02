İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından sosyal yardımlar hızla artırıldı. 2025'te yaklaşık 400 milyon lira nakdi destek sağlanırken, 2026 için hedef 770 milyon lira.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın 2024'te göreve başlamasıyla birlikte, ekonomik koşulların ağırlaşması nedeniyle sosyal yardım bütçesi önemli ölçüde genişletildi.

Nisan 2024-Aralık 2025 döneminde 12 dayanışma noktası, 4 danışma noktası ve 1 giyim mağazası aracılığıyla 410 binden fazla kişiye ulaşıldı. Bu süreçte 12 milyonu aşkın öğün yemek dağıtılırken, 45 binden fazla haneye 6 milyon litreden fazla süt, 101 bin gıda paketi ve binlerce hijyen, yakacak ve bebek ürünü desteği sağlandı.

Başkan Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Anne Kart Projesi kapsamında, 0-4 yaş arası çocuğu bulunan annelere toplamda 653 bin kontörlük ulaşım desteği verildi. Ramazan ayı boyunca 78 binden fazla iftar yemeği dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmalarıyla 14 binden fazla hane ziyaret edildi. İsrafı önlemek ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İkinci El Pazarları, beş ilçede 1796 stantla hizmet verdi.

Barınma ve sosyal yaşam alanlarında da destekler sürdürüldü. Huzurevi, geçici barınma merkezleri, banyo-berber hizmetleri ve yaş almış yurttaşlara yönelik merkezlerden binlerce kişi faydalandı.

Emeklilere yönelik destekler de genişletildi. Kira, market ve su faturası destekleriyle birlikte emeklilere sağlanan katkı milyonlarca lirayı buldu. Afetzedeler, öğrenciler, bayram destekleri, şehit ve gazi aileleri ile özel hastalığı bulunan yurttaşlara yönelik yardımlarla birlikte, toplam nakdi destek 393 milyon lirayı aştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında sosyal yardımları daha da büyüterek 770 milyon lira nakdi destek sağlamayı hedefliyor.