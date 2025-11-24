Türkiye'nin tanınmış Oyuncu ve Şarkıcısı Hülya Avşar’ın YouTube kanalında sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ı konuk ettiği program gündem oldu. Konuğu Merve Taşkın'ın yaptığı müstehçen açıklamalar dikkat çekerken tartışmalara neden oldu.

Emekli narkotik polisi İsa Altun fuhuşu özendiren açıklamaları yargıya taşıdı. İsa Altun avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, yayındaki beyan ve eylemlerin “fuhuşu özendirme” ile “genel ahlaka aykırı davranış” suçlarını oluşturduğu iddia edildi.

İsa Altun, toplumun temel değerlerini ve gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede özetle şunlar yer aldı: 6 Eylül 2024’te yayımlanan ve 1.4 milyondan fazla izlenen “Bir Hülya Avşar Sohbeti | Merve Taşkın: Kimsenin Zoruyla Eskortluk Yapmadım” başlıklı videoda, Merve Taşkın’ın eskortluk yaptığı ima edilerek bu yaşam tarzı Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklendi. Diyaloglar, fuhuşu kolay ve hızlı para kazanma ile lüks hayat aracı olarak gösterdiği için aile kurumuna, genel ahlaka ve gençlerin manevi gelişimine ciddi zarar verdiği belirtildi.

Av. Iyaz Çimen; Hülya Avşar, Merve Taşkın ve kanal sorumluları hakkında şu suçlardan soruşturma ve kamu davası açılmasını talep etti:

Fuhuşa Teşvik ve Fuhşu Kolaylaştırma (TCK m. 227/2-3)

Müstehcenlik (TCK m. 226/2)

Suçu ve Suçluyu Övme (TCK m. 215)

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK m. 216)

Ayrıca videonun her geçen saniye topluma zarar vermeye devam ettiği gerekçesiyle acilen erişim engeli getirilmesi istendi.