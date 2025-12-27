Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 89'uncu yıl dönümünde, yayımladığı mesaj ile andı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında 'Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89'uncu yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyorum. Akif'i anlamak Milli Mücadele'nin gerektirdiği azmi, iman ve inancı idrak etmenin bir yoludur' dedi.

Mehmet Akif Ersoy, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle anılırken, Başkan Büyükkılıç da İstiklal Şairinin 89'uncu vefat yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve hürmetle yâd ettiği mesajında, 'Türk milletinin top yekûn bir şekilde birlik, beraberlik ve kahramanlık örneği ortaya koyarak destan yazdığı Milli Mücadele'nin amacını ve ruhunu dile getiren İstiklal Marşı'mızın yazarı, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89'uncu yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle anıyoruz' ifadelerini kullandı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarında kalemiyle cephede olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, 'Akif'i, bize bıraktığı vatan, millet, bayrak ve mukaddesat sevgisinin vücut bulmuş hali olan ve milletimizin her bir ferdinin daha çocukluğunda tüyleri diken diken olarak hafızasına kazıdığı İstiklal Marşı'mızla tanırız. Akif'i anlamak Milli Mücadele'nin gerektirdiği azmi, iman ve inancı, anadan, yardan, serden geçmenin anlamını idrak etmenin, edebiyat vesilesiyle, bir yoludur' dedi.

Büyükkılıç, mesajında Mehmet Akif'in kalemiyle Milli Mücadele'nin en önemli neferlerinden biri olduğuna ve Türk milletinin istiklal mücadelesinde gösterdiği fedakârane gayret ve yazdığı eserlerle Milli Mücadele'ye büyük katkılar sağladığına dikkat çekerek şunları söyledi: ''Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar: Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var. Feryâd ile kurtulması me'mûl ise haykır! Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır! 'İş bitti: Sebâtın sonu yoktur! ' deme, yılma. Ey millet-i merhûme, sakın ye'se kapılma' dizeleri milletimizi ayağa kaldırma gayretine sadece bir örnektir. Mehmet Akif Ersoy'un yüreğinde taşıdığı vatan ve millet aşkını yüreğinde derinden taşıyarak kendisini vatana adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklal Şairimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle bir kez daha yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.'