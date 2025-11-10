Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak en önemli görevimizdir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Büyükkılıç mesajında, Atatürk'ün sadece bir asker ya da devlet adamı olarak değil, milletine yön veren bir lider olarak tarihe geçtiğini belirterek, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere en büyük emaneti bırakmıştır. Cumhuriyetimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar' sözünü hatırlatarak, bu anlayış doğrultusunda yorulmadan, gece gündüz demeden hizmet ettiklerini vurguladı. Büyükkılıç, 'Bizler de Atatürk'ün bu azim ve kararlılığını örnek alarak, vatanımıza ve milletimize olan bağlılığımızı daha da arttırıyor, hizmet ve eser siyasetiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetin ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla ilerlediklerini ifade ederek, 'Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı koruyarak, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Büyükkılıç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü saygıyla yâd ediyorum.'