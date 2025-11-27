Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri'nin adeta tek yürek olduğu merhum Ramazan Büyükkılıç'ın cenaze törenine, devlet adamları, siyasetçiler ile kent protokolünün yanı sıra merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata gözlerini yuman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç, Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta dualarla defnedildi.

Düzenlenen cenaze töreninde, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, rektörler, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, ilçe belediye başkanları, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri, basın mensupları, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, 'Ailemizin çınarı, yetişmeme vesile olan, öğretmenim, kıymetli ağabeyim' diye ifade ettiği merhum Ramazan Büyükkılıç'a son görevini yerine getirerek, ağabeyinin naaşının bulunduğu tabutu omzunda taşıdı. Büyükkılıç, 'Ailemizin büyüğü, koca çınarımız, bugünlere gelmemde büyük emeği olan öğretmenim, değerli ağabeyim Ramazan Büyükkılıç ile kıymetli hemşehrilerimiz Emine Turgut, Hanife Taşkın, Hanife Oğur, Üzeyir Akbulut ve Nuri Seviçin'i Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde kıldığımız cenaze namazlarının ardından dualarla ebedi istirahatgâhlarına uğurladık. Rabbim mekânlarını cennet eylesin' diye konuştu.

Ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ı hayırla yâd eden Başkan Büyükkılıç, 'Ramazan ağabeyim; sakinliği, tevazusu ve kimseyi incitmeyen gönlüyle herkesin kalbinde yer edinmişti. Hayatı boyunca iyiliği, kardeşliği ve gönül yapmayı kendine vazife bildi. Güzel izler bırakarak aramızdan ayrıldı. Başımız sağ olsun' dedi.

Kayseri'nin tek yürek olduğu ve tören alanından taşan katılımcılar Büyükkılıç ailesinin acısını paylaştı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhum Ramazan Büyükkılıç, Kayseri Asri Mezarlığı'nda dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile ebediyete yolcu edildi. Başkan Büyükkılıç, cenazede taziyeleri de kabul etti.