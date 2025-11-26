Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerini sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Bu yıl 'Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım' mottosuyla Başkentlilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen ABB; Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddelerinde esnaf ziyareti ve Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi'nde de erkek velilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlikler; Armada AVM'de 'Kadın Emeği Pazarı' kurulmasıyla ve Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Şiddete Karşı Birlikteyiz' paneli ile devam etti. Ayrıca; Keçiören Estergon Kalesi, Ankara Kalesi ve Atakule farkındalık için turuncu renk ışıklarla aydınlatıldı.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Dayanışma Merkezi tarafından kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Emeği Pazarı Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Pazarda; 31 girişimci kadın; mum, çanta, iğne oyası, takı gibi el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı buldu. Kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Kadın Emeği Pazarı, 25-26-27 Kasım tarihlerinde 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

KOCATEPE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE 'ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTEYİZ' PANELİ

Kocatepe Kültür Merkezi ise 'Şiddete Karşı Birlikteyiz' paneline ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Elif Topkaya Sevinç'in yaptığı panele, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Av. F. Dilek Yurdakul ve Av. Özgür Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, kadına yönelik şiddetin hukuki, sosyolojik ve toplumsal boyutları ele alınırken, katılımcılar şiddetle mücadele edebilmek için farkındalığın artırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.