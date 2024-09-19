Hepsi’nin efsaneleşmiş şarkısı Melis Fis ile yeniden hayat buluyor.İSTANBUL (İGFA) - Melis Fis, Hepsi grubunun unutulmaz şarkısı “Yalan”ı yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Şarkı, 20 Eylül’de Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Söz ve bestesi Süleyman Yüksel’e ait olan bu ikonik şarkı, modern bir dokunuşla yeniden hayat buluyor. Şarkının yeni düzenlemesi, başarılı aranjör Nurettin Çolak’ın yetenekli ellerinden çıkarken, Melis Fis’in güçlü ve duygusal sesi, “Yalan”a taze bir soluk getiriyor. Melis Fis’in kendine has yorumuyla dinleyicilere sunulacak olan “Yalan”, hem nostalji hem de yenilik arayan müzikseverler için özel bir deneyim sunuyor. Fis, bu parçada duygusal derinliği ve etkileyici sesini harmanlayarak, dinleyenleri büyüleyecek bir performans sergiliyor.